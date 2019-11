Stiri pe aceeasi tema

- Discutia dintre Marcel Ciolacu, presedintele Camerei Deputatilor, si Viorica Dancila, presedintele PSD, a ajuns la o concluzie dorita de mai multi lideri ai partidului. Potrivit unor surse din partid, Viorica Dancila isi va anunta marti retragerea din functia de presedinte al PSD.Astfel, potrivit…

- Mai multi lideri PSD, in frunte cu Marcel Ciolacu si Lia Olguta Vasilescu, i-au cerut Vioricai Dancila sa demisioneze din fruntea PSD, sustin surse politice pentru Adevarul. Viorica Dancila a ramas fara sustinere in partid dupa infrangerea de la prezidentiale. Ciolacu va prelua sefia interimara a PSD.…

- Liderului PSD, Viorica Dancila, i s-ar fi promis un mandat pe lista partidului la alegerile parlamentare din 2020, la schimb cu retragerea de la șefia partidului, dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale, spun surse din partid. De asemenea, Dancila ar urma sa revina la șefia organizației de femei…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, si presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, au dat startul atacurilor la adresa Vioricai Dancila, dupa umilinta suferita duminica de PSD. Cei doi se afla pe lista scurta a numelor care ar putea-o inlocui pe Dancila in fruntea PSD. The post Incepe macelul…

- „PSD are nevoie de un nou inceput”. Este concluzia trasa de președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, in urma infrangerii suferite de social-democrați la alegerile prezidențiale. Luni dimineața, președintele Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, a transmis un mesaj clar dupa pierderea alegerilor…

- Inaintea ședinței CEx, programata pentru ora 18:30, mai mulți lideri ai partidului, in frunte cu Paul Stanescu și Gabriela Firea s-au intalnit in biroul președintelui Camerei Deputaților, Marcel Ciolacu, pentru a discuta soluțiile prin care PSD se poate reforma dupa caderea Guvernului. Aproximativ 30…

- Marcel Ciolacu a declarat joi, dupa ce moțiunea de cenzura a trecut, ca schimbarea Vioricai Dancila de la șefia PSD este "o problema interna" care va fi discutata in interiorul partidului, dupa ce aceasta a declarat ca nu va face un pas in spate de la șefia PSD și ca nu are ce sa iși reproșeze.…

- Presedintele PSD, premierul Viorica Dancila, a afirmat ca, dupa ce Calin Popescu- Tariceanu isi va da demisia din functia de presedinte al Senatului, unul dintre vicepresedintii social-democrati ai acestui for ar putea asigura interimatul. "Nu am discutat (n.r. - in sedinta CExN) despre…