- Dacian Ciolos si-a anuntat oficial demisia din functia de presedinte al USR, spunand și ca nu va mai candida la șefia formațiunii la urmatoarele alegeri. El a argumentat ca programul sau nu a fost votat de Biroul Național, astfel ca daca nu are susținere pentru schimbarile propuse, “am considerat firesc…

- Treizeci si cinci de deputati, senatori, europarlamentari ai USR, au transmis colegilor o scrisoare de susținere pentru programul propus de presedintele Dacian Ciolos, care este in acord cu asteptarile membrilor. ”Trecem printr-o perioada de criza, existand riscul de a sfarsi in irelevanta, de a deveni…

- USR e in razboi total. Dacian Cioloș a amenințat cu demisia din funcția de președinte al partidului, daca programul sau, in care pregatește mai multe schimbari, nu va fi acceptat de conducerea formațiunii. Dan Barna i-a dat imediat replica pe Facebook, spunandu-i lui Cioloș ca “vrea un partid pe persoana…

- Trei dintre consilierii primarului general Nicușor Dan și-au dat demisia sau s-au suspendat din funcțiile de la Cabinet, din cauza anchetei DNA care vizeaza angajari ilegale facute de primarul general. Este vorba despre Edmond Niculușca, directorul-adjunct al Administrației Municipale pentru Consolidarea…

- Deputatul PNL Sebastian Burduja a anunțat, in contextul protestului spontan de la STB, depunerea unei propuneri legislative care prevede ca liderii de sindicat nu vor mai putea fi membri de partid. Parlamentarul arata ca este un conflict de interese evident ca aceeasi persoana sa faca si politica de…

- Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei s-a intrunit in ședința, luni, 10 ianuarie 2022, și a hotarat majorarea ratei dobanzii cheie, de politica monetara, la nivelul de 2,00 la suta pe an, incepand din 11 ianuarie 2022. ”Consiliul de administratie al Bancii Nationale a Romaniei, intrunit…

- Rareș Bogdan șocheaza din nou cu o declarație extrem de sincera pentru clasa politica din Romania. “Sarac si cinstit, nu exista asa ceva. Trebuie sa fie bogat si cinstit sau bogat si mecenat. Aia este ideea pe care trebuie sa mergem. Eu am spus atunci cand am intrat in politica, am socat in unele emisiuni.…