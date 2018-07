Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul Viorica Dancila va avea, miercuri, de la ora 10.30, o intalnire la Palatul Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis. Discuțiile dintre cei doi vin in contextul in care in spațiul public au aparut informații ca Executivul ar vrea sa adopte o OUG pentru grațiere și amnistie. Guvernul a…

- Informații de ultima ora privind intalnirea dintre premierul Viorica Dancila și președintele Klaus Iohannis” Dupa ce șeful Comisiei de verificare a activitații SRI, Claudia Manda, susținea, astazi, ca intrevederea de maine dintre cei doi a fost comandata de la nivelul Uniunii Europene, noi informații…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o, miercuri dimineata, la Palatul Cotroceni, pe prim-ministrul Viorica Dancila, a anuntat Administratia Prezidentiala. Intalnirea vine in contextul in care in spatiul public au aparut informatii ca Executivul vrea sa adopte o OUG pentru gratiere si amnistie.

- Asistentul Secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, Wess Mitchell, se va intalni, astazi, la Palatul Cotroceni, cu presedintele Klaus Iohannis. Mitchell se afla la Bucuresti in cadrul unui turneu european care mai include Zagrebul, Praga si Bruxellesul, scrie news.ro.Conform programului…

- Viorica Dancila, mesaj pentru Iohannis! Premierul Romaniei nu vrea sa plece din fruntea Guvernului. Este un nou mesaj pentru presedintele Klaus Iohannis, prin care i-a transmis ca “nu-si va da demisia sub nicio forma”. Mesajul a fost transmis in fata pensionarilor din PSD, in prezenta presedintelui…

- Rareș Bogdan a salutat decizia lui Klaus Iohannis de a-i cere demisia premierului Viorica Dancila. Jurnalistul atrage atenția, insa, ca "abia acum urmeaza balul".AVEM PRESEDINTE! Klaus Iohannis de neoprit! Acesta este Presedintele de care are nevoie Romania. Pe acest Presedinte l-am…

- Potrivit Administrației Prezidențiale, la intalnirea de miercuri de la Palatul Cotroceni participa Mugur Isarescu și Florin Georgescu, prim-viceguvernatorul BNR. De asemenea, vineri la ora 11.00, are loc a doua runda de discuții cand șeful statului urmeaza sa se intalneasca cu prim-ministrul Viorica…

- Administratia Prezidentiala anunta ca presedintele Klaus Iohannis se va intalni vineri, la Palatul Cotroceni, cu premierul Viorica Dancila si cu ministrul Finantelor, Eugen Teodorovici. Potrivit Presedintiei, seful statului isi exprima speranta ca, dupa discutiile cu conducerea Bancii Nationale a Romaniei…