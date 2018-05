Stiri pe aceeasi tema

- Iohannis anunța ca va face o declarație despre situația absorbției fondurilor europene: ”Avem nerealizari majore la acest capitol”, a spus președintele, joi, la Sofia, dupa ce in spațiul public a aparut o scrisoare a comisarului european Corina Crețu, in care atrage atenția premierului Dancila și miniștrilor…

- "Acea scrisoare este o evaluare a activitatii pe domeniul transporturilor pentru anul trecut. Voi avea o intalnire cu Corina Cretu pe 21 (mai - n.r.), la Bacau. Am vorbit deja cu ministrul Transporturilor pentru a vedea cum putem accelera procesul de absorbtie a fondurilor", a declarat premierul…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, miercuri, ca va avea o intalnire cu Corina Cretu, comisar pe politici regionale si a discutat deja cu ministrul Transporturilor, in contextul scrisorii transmise de Cretu in care se se vorbeste despre dezangajarii fondurilor UE. ”Stiu despre scrisoarea…

- Comisarul european Corina Cretu a trimis catre Guvern o scrisoare in care se declara ”extrem de ingrijorata” cu privire la planificarea si implementarea proiectelor de infrastructura de transport care sunt cofinantate de Fondul de coeziune si de Fondul european de dezvoltare regionala (FEDER) in Romania.…

- Scrisoare critica a comisarului Corina Crețu catre Guvernul Dancila: ”Sunt extrem de ingrijorata cu privire la planificarea și implementarea proiectelor de infrastructura de transport”, a transmis comisarul european, recent, intr-o scrisoare catre premierul Viorica Dancila și catre miniștrii Rovana…

- Inca o amanare pentru spitalul regional din Cluj. Lucarile nu vor incepe in 2019 Comisarul european pentru politica regionala, Corina Cretu, a declarat marti, in cadrul intalnirii pe care a avut-o cu premierul Viorica Dancila la Bruxelles, ca este ingrijorata in privinta evolutiei proiectelor privind…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut astazi o intrevedere cu comisarul european pentru Politica regionala, Corina Crețu, in cadrul vizitei la Bruxelles. Intalnirea a avut loc in continuarea discuțiilor din 30 ianuarie 2018, de la București, dintre prim-ministrul și comisarul european și…

- Comisarul european pentru politica regionala, Corina Crețu, a primit marți, 20 februarie, la Bruxelles, vizita prim-ministrului Romaniei, Viorica Dancila. Intalnirea s-a incadrat in contextul discutiilor aprofundate dintre Comisie si autoritatile romane privind modalitatile de crestere a absorbtiei…