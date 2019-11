Viorica Dancila - scrisoare deschisa: Il chem pe Klaus Iohannis la dezbatere in aceasta seara la Parlament

Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, lanseaza un nou apel public, vineri, printr-o scrisoare deschisa, prin intermediul careia il chema pe Klaus Iohannis, la Palatul Parlamentului, "la o confruntare democratica pe care romanii o cer si o merita". "Dragi romani, dragi jurnalisti,…

- Viorica Dancila a postat o scrisoare deschisa pe Facebook prin care il invita pe Klaus Iohannis la dezbatere in aceasta seara. Fostul premier caracterizeaza drept „de neacceptat“ comportamentul presedintelui.

- Vicepremierul Raluca Turcan afirma ca presedintele Klaus Iohannis "a susținut o dezbatere deschisa, civilizata și de substanța despre viitorul Romaniei", la BCU, in vreme ce Viorica Dancila "s-a invartit doua ore in cercul mistificarilor propagandei agresive de tip pesedist și s-a incurcat in propriile…

- Fostul premier Viorica Dancila are propria dezbatere cu jurnalistii, aceasta fiind organziata la Palatul Parlamentului. In deschiderea evenimentului liderul PSD si-a continuat asaltul la Klaus Iohannis, afirmand ca in cei cinci ani de mandat acesta nu a facut nimic si ca s-a opus cresterii salariilor…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a afirmat miercuri ca presedintele Klaus Iohannis "traieste in alta lume", "undeva in stratosfera, stapan peste o Romanie in care exista doar Partidul National Liberal", mentionand ca acesta se teme de o dezbatere, o confruntare directa cu…

- Presedintele Partidului Social Democrat, Viorica Dancila, a anuntat luni ca ii va transmite sefului statului, Klaus Iohannis, o scrisoare pentru a-l invita la o dezbatere in care fiecare sa isi prezinte realizarile, dar si proiectele. "Eu chiar de astazi il invit pe domnul Iohannis la…