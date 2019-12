Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a anunțat ca va reveni pe o funcție importanta in PSD, dupa ce a fost ”executata” din postul de președinte al partidului pe care l-a condus numai 5 luni. Dancila a precizat, luni seara, la Romania TV, ca va candida, in februarie, la Congres, pentru postul de șefa a Organizației de…

- ”Putem sa-l declaram rege cu scorul asta. Nu e scor de competiție prezidențiala, e scor de uns al lui Dumnezeu”, a declarat Traian Basescu la B1 TV. Fostul presedinte a mai afirmat ca actualul sef al statului nu va putea modifica Constituția. ”Nu va reuși sa modifice Constituția. Are…

- Ludovic Orban a declarat ca nu are niciun mesaj sa ii transmita Vioricai Dancila, dupa ce a pierdut alegerile prezidențiale. Liderul PNL a adaugat ca PSD este un partid care este ca „o stafie” a Partidului Comunist, care inca pune in pericol democrația din Romania, anunța MEDIAFAX.Citește…

- "Sondajele USR sunt servite pe post de antidepresive pentru domnul Barna care e complet prabușit. La el trebuie divizat cu doi 19%. El e in cadere libera și atunci i se servesc antidepresive”, a declarat Theodor Paleologu. Candidatul PMP a mai precizat ca este inadmisibil ca in primul tur…

- ALEGERI PREZIDENTIALE 2019: "Intram in turul doi. Lia Olguța Vasilescu va fi șeful campaniei electorale. Va conduce campania", a spus Viorica Dancila in cadrul unui interviu difuzat, luni seara, la Romania TV. "Eu cred ca toți colegii vor fi implicați in campania electorala", a mai spus Dancila.…

- "Va rog sa nu fiti tristi. Ceea ce nu te omoara, te intareste. Nu conteaza de cate ori cazi, ci de cate ori de ridici. PSD a trecut prin multe. Vor sa o inlocuiasca pe doamna Dancila cu unul care, cand a fost ministru al Transporturilor, nu a facut niciun kilometru de autostrada", a declarat Gabriela…

- PRO Romania asteapta ca premierul Viorica Dancila sa vina sa ceara votul Parlamentului pentru a ramane la guvernare, a declarat miercuri liderul formatiunii, Victor Ponta. "Am discutat cu colegii par...

- Președintele PRO Romania a șters pe jos cu premierul Viorica Dancila intr-o postare pe pagina personala de Facebook. Victor Ponta s-a infuriat dupa ce Viorica Dancila l-a amenințat ca il da in judecata, pentru o simpla ironie. Președintele PRO Romania le-a raspuns unor jurnaliști ca daca Dancila…