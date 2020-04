Dupa atacul dur al presedintelui Iohannis la "guvernele pesediste", pe care le-a acuzat ca au lasat rezervele goale, fostul prim-ministru Viorica Dancila raspunde printr-un mesaj scurt publicat pe Facebook.

"Domnule Iohannis, discursul dvs. de azi mi-a creat senzația ca v-ați teleportat cu 6 luni in urma, in plina campanie electorala, nu in plina pandemie!

Demagogia suna insa din ce in ce mai prost, domnule președinte, cu o recesiune grava la orizont și cu greșelile in lanț ale guvernului pe care-l patronați", scrie Viorica Dancila.

Klaus Iohannis a afirmat marti, intr-o…