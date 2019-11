Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a spus, marți seara, la „Sinteza zilei cu Mihai Gadea”, de ce crede ca ar fi un președinte mai bun decat Iohannis. „Pentru ca imi...

- Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidențiale, a spus ce intrebari i-ar fi adresat lui Klaus Iohannis in cadrul unei dezbateri cu acesta. Domnule Klaus, ii iubiți pe romani, gandiți romanește? Asta l-aș intreba, asta ar insemna ca te raportezi la toți romanii.Viorica Dancila, candidatul…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, care este candidat la alegerile prezidentiale, sustine o conferinta de presa, vineri seara, la sediul partidului din Soseaua Kiseleff. „Cred ca trebuie sa vina in fata romanilor si sa vorbeasca de activitatea sa, chiar daca acest lucru nu va dura mai mult de 10 minute…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, va sustine o declaratie de presa, incepand cu ora 19.00, la sediul central al PSD. Conferința vine in contextul in care candidatul PNL la prezidențiale, Klaus Iohannis, susține incepand de la ora 18.00 o conferința de presa la sediul PNL.Dancila…

- * Purtatorul de cuvant al PMP, Mihail Neamtu, a declarat vineri, intr-o vizita electorala la Constanta, referitor la candidatul acestei formatiuni politice la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, ca are competente in materie de politica externa, de diplomatie si in materie de viziune privind…

- Aflata la un eveniment electoral in localitatea Saucesti - Bacau, Viorica Dancila, candidatul PSD la alegerile prezidentiale, a facut un comentariu asupra modului in care opozitia condusa de Klaus Iohannis ii priveste pe romani. "Sase barbati de stat, in frunte cu candidatul Iohannis au daramat…

- Ne aflam intr-un moment de rascruce in politica romaneasca, precum și intr-o situație dezastruoasa pe plan economic, este avertismentul lansat luni dimineața de deputatul USR Claudiu Nasui, care face bilanțul guvernarii PSD.„Ce a luat și ce lasa in urma PSD? Ne aflam intr-un moment…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a sustinut la Kiev, o conferinta de presa maraton, care a durat 14 ore, intre 10:00 si 0:10. In tot acest timp, Zelenski a discutat cu peste 300 de jurnalisti ucraineni si straini si a raspuns la peste 500 de intrebari, potrivit rador.ro.Potrivit…