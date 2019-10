Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila, candidata PSD la alegerile prezidentiale, reactioneaza la sondajul IMAS publicat de Europa FM, potrivit caruia s-ar afla abia pe locul 3 in intentiile de vot, dupa Klaus Iohannis si Mircea Diaconu. Dancila se declara increzatoare ca va intra in turul 2."Cred ca voi intra in…

- Cifrele prezentate de diferitele case de sondaj in luna octombrie sunt aliniate: ordinea primilor trei candidati este Klaus Iohannis, Viorica Dancila, Dan Barna. Singurul care "iese din front" este sondajul realizat de IMAS. Sondajul IMAS nu numai ca nu respecta ordinea celorlalte, dar prezinta…

- Antena 3 a prezentat un sondaj online realizat de PSD care arata cum s-ar poziționa candidații pentru Palatul Cotroceni. Potrivit informațiilor, in turul doi ar fi Klaus Iohannis și Viorica Dancila. Prima poziție in opțiunile romanilor este președintele Klaus Iohannis, cu un procentaj de 32%.…

- "Trebuie sa facem un comentariu legat de imposibilitatea de a responsabiliza institutele de sondare, apropos de aceste fake sondaje. Si aceasta imposibilitate de a le responsabiliza, ma refer la IMAS, care a prezentatat un sondaj fake, un sondaj fals, o sa genereze fel de fel de evenimente ciudate…

- Conform ultimului sondaj IMAS realizat la comanda Europa FM, favorit in cursa prezidențiala ramane președintele Klaus Iohannis cu aproape 45 de procente. Pe locul doi este candidatul USR-PLUS, Dan Barna cu 17 procente. Viorica Dancila este abia pe locul 5, cu doar 8 procente. Sondajul nu l-a masurat…

- Bazat pe un sondaj, jurnalistul Radu Tudor a lansat, public, un scenariu politic conform caruia actualul premier Viorica Dancila se afla pe locul doi in cursa pentru alegerile prezidențiale. Prezent in studioul Antena 3 la emisiunea „Punctul de intalnire”, Radu Tudor a dezvaluit rezultatele unui spectacular…

- Jurnalistul Ion Cristoiu a declarat, pentru MEDIAFAX, ca se mizeaza pe Mircea Diaconu, candidat independent la prezidentiale, deoarece in cazul in care acesta ia din electoratul Vioricai Dancila, atunci in turul al doilea ajunge Klaus Iohannis cu Dan Barna. „Calin Popescu Tariceanu, nu stiu daca putem…

