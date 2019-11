Stiri pe aceeasi tema

- Președintele PSD, Viorica Dancila, a criticat, miercuri, participarea președintelui Klaus Iohannis la ședința de guvern. ”Am vazut un președinte care este de fapt este prim-ministru, un cuplu, Iohannis-Orban, asemanator cuplului Basescu-Boc”, a afirmat liderul social-democrat.”Am vazut un…

- "Sa spunem ca putem intelege prezenta lui Klaus Iohannis la Aparare si Externe, domenii in care are atributii. Dar cum poate justifica nevoia de a-l binecuvanta personal pe ministrul de la Justitie. Cum putem sa ne asteptam ca justitia va fi impartiala, daca Iohannis are grija sa-l supravegheze pe…

- Președintele PSD Viorica Dancila a fost întrebata la Focșani, dupa ce a ieșit din biserica, daca a aprins o lumânare și pentru Klaus Iohannis. „Da. Sa îi dea Dumnezeu gândul cel bun și sa voteze Viorica Dancila”, a raspuns liderul PSD, potrivit Mediafax.Preț de…

- Joi au loc din nou, negocieri, pentru formarea Guvernului Orban, dupa demiterea Executivului condus de Viorica Dancila. Liderii care se vor afla fata in fata cu premierul desemnat sunt Victor Ponta, Calin Popescu Tariceanu si Kelemen Hunor. Sunt discutii complicate, in conditiile in care Victor Ponta…

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marti, dupa ce presedintele Klaus Iohannis l-a desemnat premier pe Ludovic Orban sa formeze un nou guvern, ca seful statului este eficient doar la daramarea guvernului, insa „esueaza pe toata linia” cand vine vorba de guvernarea tarii.„Fie ca vorbim de…

- Viorica Dancila a anunțat, la sediul PSD, ca va propune un nou nume de comisar european, dupa ce Rovana Plumb a fost respinsa de Comisia JURI. Liderul PSD a raspuns și la propunerea lui Klaus Iohannis de a se consulta la Palatul Cotroceni pentru un nume care sa reprezinte Romania in viitoarea Comisie…

- Viorica Dancila a declarat ca așteapta de la Klaus Iohannis un raspuns legat de miniștri interimari, pentru a nu ține Guvernul blocat. Premierul face apel la șeful statului sa nu se ambiționeze in a ii refuza pe cei propuși, din cauza unor vendete politice, potrivit TVR. „Aștept din partea președintelui…

- Liderul PSD Viorica Dancila le-a vorbit liderilor județeni, in ședința de marți a Comitetului Executiv Național, despre un „sondaj al ambasadelor” despre candidații la alegerile prezidențiale, cercetare in care șeful PSD a zis ca are incredere, au relatat surse din CEX in exclusivitate pentru STIRIPESURSE.RO.„Dancila…