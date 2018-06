Stiri pe aceeasi tema

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila a fost respinsa de Parlament, deoarece nu au fost exprimate suficiente voturi. Votul a fost secret, exprimat cu bile si erau necesare cel putin 233 de voturi favorabile, iar PNL, USR si PMP au doar putin peste 150 de parlamentari. Au fost 166 de voturi…

- Motiunea de cenzura “Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgenta nationala!”, semnata de PNL, USR si PMP, va fi dezbatuta si votata astazi in plenul Parlamentului. Documentul a fost semnat de 152 de parlamentari. Pentru demiterea Guvernului Dancila este nevoie de 233 de voturi. Semnatarii motiunii…

- Plenul reunit al Parlamentului dezbate si voteaza miercuri, de la ora 14.00, motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila. Votul va fi secret, exprimat cu bile, insa sansele opozitiei de a trece motiunea sunt minime, in conditiile in care sunt necesare minimum…

- UDMR decide miercuri dimineața cum va vota la moțiunea de cenzura. ”Aritmetica nu inșeala, e nevoie de peste 80 de voturi”, a spus Kelemen Hunor, liderul UDMR, la Parlament, el precizand ca Uniunea așteapta in aceasta perioada raspunsuri la cateva intrebari, cine va fi premier, ce miniștri vor fi intr-un…

- Motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila, citita luni in plenul Parlamentului. ”Doamna Viorica Dancila trebuie demisa”, spune Opoziția in document. Votul urmeaza sa aiba loc miercuri, in plenul celor doua Camere ale Parlamentului. Pentru a fi adoptata, motiunea de cenzura trebuie sa fie votata…

- Moțiunea de cenzura intitulata „Demiterea Guvernului Dragnea-Dancila, o urgența naționala!” a fost depusa miercuri la Parlament. „Desi Guvernul Dancila este si mai incompetent decat primele doua guverne PSD-ALDE, Darius Valcov si Liviu Dragnea i-au ridicat osanale premierului Viorica Dancila in…

- Un numar de 152 de aleși au semnat moțiunea de cenzura pentru demiterea Cabinetului Dancila, au spus surse politice pentru MEDIAFAX. Unii liberali nu au semnat, senatoarea PNL, Siminica Mirea, declarand pentru MEDIAFAX, ca multor colegi li s-a cerut semnatura fara a vedea conținutul moțiunii.…

- PNL urmeaza sa depuna miercuri, in Parlament, motiunea de cenzura impotriva Guvernului condus de Viorica Dancila, scrie Agerpres. Presedintele PNL, Ludovic Orban, a anuntat luni ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului va fi depusa pe 20 iunie, adaugand ca orice parlamentar care nu va sustine acest…