Secretarul general interimar PSD, Paul Stanescu, a trimis miercuri, in contextul scandalului public legat de autonomia Ținutului Secuiesc, un mesaj intern ajuns in posesia ȘTIRIPESURSE.RO, unde Stanescu afirma ca sunt social-democrați care folosesc momentul pentru a „destabiliza partidul” și care vor sa „faca rau”. Stanescu i-a nominalizat pe Viorica Dancila (ex-premier), Eugen Teodorovici (ex-ministru), Codrin Ștefanescu (fost secretar general) și Dorel Caprar (deputat). Cei patru s-au poziționat contra lui Marcel Ciolacu in acest scandal și au cerut demisia acestuia. Mesajul a fost trimis liderilor…