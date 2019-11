Stiri pe aceeasi tema

- "Pentru a preveni toate abuzurile si nedreptatile pe care Klaus Iohannis si guvernul sau le pregatesc romanilor, PSD va infiinta un grup care va monitoriza activitatea Guvernului Orban. Grupul va fi format din fosti ministri si alti specialisti in diverse domenii si va prezenta rapoarte periodice…

- PSD se adapteaza rapid la noul statul de partid de opozitie. Social-democratii au decis sa faca o monitorizare stricta a Guvernului Orban, precizeaza surse politice pentru STIRIPESURSE.RO.Potrivit surselor din PSD, Viorica Dancila urmeaza sa anunte formarea unei comisii de monitorizare a activitatii…

- Viorica Dancila anunța peste tot iminenta marire a salariului minim, dar nu a mai apucat sa și puna în practica dorința. Acum, decizia de majorare aparține Guvernului Orban, care se arata precaut cu cheltuielile bugetare.

- Victorie pentru premierul desemnat Ludovic Orban. Guvernul PNL a fost investit, luni, in plenul Parlamentului, astfel ca premierul interimar Viorica Dancila trebuie sa plece de la Palatul Victoria, dupa un mandat de aproape 2 ani. Conform programului, premierul desemnat Ludovic Orban…

- Intrebata despre afirmațiile lui Paul Stanescu privind investirea Cabinetului Orban, Gabriela Firea a raspuns ca orice țara are nevoie de un guvern stabil. „Categoric orice țara, inclusiv Romania are nevoie de un guvern, are nevoie de un guvern stabil. Romania a avut un guvern stabil și performant,…

- Viorica Dancila sustine ca cei care vor participa la vot vor fi exlusi din partid. Premierul demis a mai spus ca aceasta masura il va viza si pe Paul Stanescu in cazul in care acesta va participa la votul de marti. "Daca noi am participa la vot si am vota guvernul, inseamna ca am fi de acord…

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, a declarat, luni, ca social-democratii vor incerca sa creeze o majoritate parlamentara, in situatia in care cele sase partide care au sustinut motiunea de cenzura nu vor reusi investirea Guvernului Orban. "Este adevarat ca in momentul in care sase formatiuni…

- Klaus Iohannis a declarat ca in doi ani și jumatate PSD a schimbat trei guverne și 80 de miniștri, dupa ce Viorica Dancila l-a acuzat ca blocheaza activitatea Guvernului. Președintele a afirmat, joi, la Palatul Cotroceni, PSD a generat o criza politica „prin comportamentul iresponsabil fața de guvernarea…