- Premierul demis Viorica Dancila a declarat luni ca Paul Stanescu a spus ca va respecta decizia luata in partid si a subliniat ca PSD nu va participa la votul de investitura a Guvernului Orban. "S-a preluat prima parte a interviului dat de domnul Paul Stanescu. In ultima parte, Paul Stanescu…

- "Se poate sa treaca Guvernul. Declaratia lui Paul Stanescu face o bresa in PSD. Tara avea un guvern stabil, pana cand PNL a reusit sa il dea jos. Si a reusit in mod democratic. Dar te gandesti la lucruri din astea cand te apuci sa distrugi cladirea. Pana construiesti una noua, mai inalta, te adapostea…

- Liderul PRO Romania , Victor Ponta, atacuri explozive la premierul Viorica Dancila."Vorbim despre un guvern care nu mai exista și orice ar face azi maine iși inceteaza activutateav. Eu zic sa o incetam de zi, boala lunga, moarte sigura. Pentru faptul ca in noiembrie 2016 nu am ramas la guvernare…

- Peste zece primari PSD din judetul Olt sunt nemultumiti de modul in care Paul Stanescu s-a comportat in Parlament inaintea motiunii de cenzura si cer o discutie cu presedintele partidului, Viorica Dancila.

- Viorica Dancila exclude orice posibilitate a unei colaborari cu PRO Romania. "Nu pot sa fac acest lucru, sunt un om care sunt foarte corect si onest. Am avut discutii cu domnul Ponta, domnul Ponta pe toti i-a mintit, toti cei din jurul dumnealui, si sunt convinsa ca si cei care au plecat la PRO Romania",…

- Guvernul nu va ceda in fata blocajului guvernamental creat de Klaus Iohannis Premierul Viorica Dancila a declarat, joi, ca prin refuzul de a numi ministri, presedintele Klaus Iohannis se pozitioneaza impotriva romanilor, prin continuarea abuzului de putere. Seful Executivului a adaugat ca va continua…

- "Draga Viorica, ți-am oferit repetat sprijinul meu pentru a merge in Parlament ca sa facem un Guvern mai bun. L-ai refuzat. Vei veni acum in Parlament trimisa de dl Iohannis. Fara mine...", a scris Calin Popescu Tariceanu pe Facebook. Premierul a anuntat ca va duce remanierea in Parlament …

- Klaus Iohannis a anunțat, ieri, ca va face, astazi, declarații legate de criza politica din Romania, dupa ce ALDE a anunțat ca se retrage de la guvernare. Cabinetul condus de Viorica Dancila a ramas fara majoritate in Parlament. DCNEWS va transmite LIVE declarațiile prețedintelui Romaniei,…