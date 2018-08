Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj vineri, la sosirea la Scoala Politica de Vara a Organizatiei Femeilor Social Democrate (OFSD), prin care i-a indemnat pe romani sa fie mai buni in acest An Centenar. Intrebata cum comenteaza faptul ca senatorul PSD Niculae Badalau a participat la un eveniment…

- Premierul Viorica Dancila a transmis un mesaj de condoleante familiilor persoanelor care au murit in urma prabusirii podului de langa Genova, Italia, precizand ca Executivul va folosi toate parghiile legale pentru a acorda sprijin rudelor cetatenilor romani implicati in accident, anunta Guvernul.

- „Luati parte la una dintre cel mai importante competitii intelectuale de pe planeta. Gazduirea la Cluj-Napoca a olimpiadei, este cu atat mai imporanta cu cat Romania a organizat in 1959 prima editie a competitiei. Evenimentul este o intrecere in inteligenta si creativitate, devenind un for care permite…

- Democratia nu trebuie luata drept un dat garantat, ci trebuie consolidata si aparata in fiecare zi, cu toata determinarea, a declarat, vineri, presedintele Klaus Iohannis, la receptia organizata de Ambasada SUA cu ocazia Zilei Independentei, informeaza Agerpres.ro. Ne alaturam prietenilor si partenerilor…

- Premierul Viorica Dancila a acuzat, miercuri, in plenul Parlamentului PNL, susținand ca dezinformeaza si minte atunci cand susține ca Guvernul ar vrea sa desființeze Pilonul II de pensii și ca nu vor mai fi bani la bugetul de stat pentru plata pensiilor.

- Sedinta plenului reunit al Parlamentului in care se va dezbate si vota motiunea de cenzura initiata de PNL si sustinuta de USR si PMP impotriva Guvernul Dancila se desfașoara la aceasta ora. Premierul Viorica Dancila vorbește in plen.In timpul discursului, in plen un banner PNL a aparut cu…

- Liviu Dragnea a fost condamnat astazi la trei ani si jumatate de inchisoare cu executare in dosarul angajarilor fictive de la DGASPC Teleorman. Fostul presedinte al Romaniei, Traian Basescu a transmis un mesaj prin care ii cere liderului PSD sa demisioneze din functia de presedinte al Camerei Deputatilor.…