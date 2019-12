Viorica Dăncilă, prima reacţie în scandalul şpăgilor din vămi care ajungeau la PSD Arad "Nu stiu absolut nimic. Nici nu stiam ca Mihai Fifor si Razvan Cuc au fost chemati, bineinteles ca toti vrem sa vedem care este adevarul si ce s-a intamplat acolo", a declarat Viorica Dancila, intrebata daca are cunostinta despre cazul spagilor din vami care ajungeau la PSD Arad. Intrebata daca a avut cunostinta de cazurile de mita de la PSD Arad, Dancila a raspuns: "Exclus asa ceva si sunt convinsa ca pe masura ce va avansa pe acest dosar, acest lucru va fi lamurit. Nu am nicio implicare in acest dosar". Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

