- Social-democratii se reunesc luni, in sedinta Comitetului Executiv National, care va avea loc de la ora 11,00 la Palatul Parlamentului, informeaza agerpres.ro. Presedintele PSD, Liviu Dragnea, anunta pe 10 aprilie ca, in cadrul CExN, premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii…

- Intrebat la Parlament daca la Comitetul Executiv va avea loc o evaluare a Guvernului, Dragnea a spus: "Va fi o prezentare facuta de prim-ministru, o analiza, un mini bilant".Dragnea a adaugat ca nu va fi nicio remaniere in urmatoarea perioada.Intrebat daca este multumit de activitatea…

- Premierul Viorica Dancila va face un mini bilant al activitatii Guvernului la sedinta Comitetului Executiv National al PSD care va avea loc saptamana viitoare, a anuntat, marti, liderul social-democratilor, Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca la Comitetul Executiv va avea loc o evaluare…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a aratat ca nu este de acord cu un astfel de act normativ si, din ce stie el, nici Guvernul. 'Nu au nicio legatura masurile fiscale adoptate de Guvern cu nivelul bugetelor locale. Nu am fost niciodata de acord si nu o sa fiu in continuare sa…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Negocieri intense pentru noul Guvern / PSD București a anunțat ca intra in ședința Comitetului Executiv Național cu trei propuneri, dupa cum a anunțat Gabriela Vranceanu Firea. PSD București intra in CEx București cu trei propuneri: Rodica Nassar la Sanatate, Ecaterina Andronescu la Educație și George…

- Birourile permanente reunite ale Camerei Deputatilor si Senatului au fost convocate pentru vineri, la ora 15.00, pentru a stabili calendarul audierilor in comisii a ministrilor Cabinetului condus de Viorica Dancila, transmite News.ro . Dupa sedinta Comitetului Executiv National (CExN) a PSD, programata…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Iasi, ca premierul desemnat Viorica Dancila mai are inca timp sa se retraga inainte de votarea Guvernului in Parlament, subliniind ca „ea probabil nu-si da seama in ce a intrat".