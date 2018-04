Viorica Dancila: Presedintele trebuie sa anunte daca vine la sedinta de guvern, nu suntem la scoala, ca sa vina domnul profesor sa ia elevii de urechi

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii ii cer prim-ministrului sa isi ceara scuze fata de elevi, fiindca afirmatii de genul acesta contravin Statului Elevului care vehiculeaza ca "Elevii au dreptul la respectarea imaginii, demnitatii si personalitatii proprii". Premierul Viorica Dancila a spus, vineri, la Realitatea TV, cu privire…

- "Domnul presedinte trebuie sa anunte daca vine la sedinta de Guvern si trebuie sa fie pe ordinea de zi un punct care sa necesite prezenta presedintelui. Nu suntem la scoala ca sa vina domnul profesor si sa ia elevii de urechi. Suntem oameni responsabili. Daca a facut-o o data, asta nu inseamna ca trebuie…

- Viorica Dancila nu ar fi încântata daca președintele Klaus Iohannis va veni la o sedinta de Guvern. Aceasta spune ca ar trebui ca presedintele sa anunte si sa existe pe ordinea de zi a sedintei un punct care sa necesite prezenta acestuia.

- Premierul Viorica Dancila a declarat, vineri, ca presedintele Klaus Iohannis trebuie sa anunte daca vrea sa vina la sedinta de guvern iar pe ordinea de zi, sa fie un subiect care necesita prezenta sefului statului. "Domnul presedinte trebuie sa anunte daca vine la sedinta de guvern si trebuie sa fie…

- Premierul Viorica Dancila a declarat miercuri seara, la Antena 3, referitor la comunicatul transmis de Administratia Prezidentiala dupa intalnirea pe care a avut-o cu presedintele Klaus Iohannis, ca ea crede ca acel comunicat ori a fost facut inaintea intalnirii, ori l-a transmis altcineva, iar presedintele…

- Dancila: "Intram in Schengen pana in 2019" Premierul Viorica Dancila a declarat, sambata, ca presedintele Comisiei Europene, Jean Claude Juncker, a asigurat-o ca pana la preluarea presedintiei Consiliului Uniunii Europene, in anul 2019, Romania va intra in spatiul Schengen si nu va mai fi sub…

- Premierul Viorica Dancila susține ca dicuția cu președintele Klaus Iohannis, de la Cotroceni, s-a axat pe trei puncte, iar scandalul din justiție a fost unul dintre ele. Dancila susține ca i-a spus președintelui ca manifesta ingrijorari datorita scandalului rezultat ca urmare a inregistrarilor cu…