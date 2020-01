Stiri pe aceeasi tema

- Fostul premier Viorica Dancila a precizat ca Guvernul Orban nu va majora pensiile cu 40% in septembrie. „Au spus ca vor majora conform legii, nu au spus niciodata de 1.775 de lei punctul de pensie”, a spus Dancila, adaugand ca legea se poate modifica sau poate sa fie prorogata.

- Presedintele USR, Dan Barna, si-a reiterat, luni, sustinerea pentru organizarea alegerilor anticipate, dar si pentru desemnarea primarilor in doua tururi de scrutin. "Alianta USR PLUS ramane consecventa mesajului pe care il transmite si l-a transmis de aproape doi ani: acela ca Romania trebuie sa aiba…

- Presedintele PRO Romania, Victor Ponta, a declarat marti, la Galati, ca masurile preconizate a fi luate de guvernul Orban amintesc de ceea ce s-a intamplat in Romania in urma cu zece ani, acestea fiind copiate dupa cele ale guvernarii Boc. "Din pacate, ceea ce am spus in 2019 ma face mai departe…

- A acuzat-o deja de „blat” cu Iohannis Fostul candidat al PSD la prezidentiale, Viorica Dancila, a declarat ca nu intelege atitudinea secretarului general interimar al partidului, Paul Stanescu, care a acuzat-o de „blat” cu presedintele Klaus Iohannis si ca „n-ar fi exclus” sa fie indepartata din partid.…

- ​Viorica Dancila, care și-a anunțat marți seara demisia din fruntea partidului social democrat ca urmare a celui mai slab rezultat înregistrat în alegerile prezidențiale, susține ca PSD a crescut în mandatul sau. Dancila mai spune ca spera ca noua conducere sa continue acest trend.…

- Dacian Cioloș a declarat duminica seara, la Digi 24, ca susținatorii alianței USR-PLUS și ai lui Dan Barna au influențat în mod decisiv rezultatul celui de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. El a adaugat ca alegerile parlamentare anticipate ar trebui sa devina un subiect serios pentru…

- Intrebata de Victor Ciutacu daca exista bani de pensii si salarii pana la sfarsitul anului, Raluca Turcan a raspuns: "Da, si sper sa spulberam acest fakenews ca guvernul Orban va taia. Acest guvern va onora toate cheltuielile. La ministerul Educatiei s-a facut o evaluare sa fie platite salariile,…

- Viorica Dancila l-a acuzat joi pe ministrul Finanțelor, Florin Cîțu, care a vorbit despre o contabilitate dubla la buget, ca încearca sa justifice o viitoare politica de austeritate invocând „greaua moștenire”.Liberalii „vin cu o politica de austeritate și…