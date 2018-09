Potrivit unui comunicat al Executivului, Consiliul Interministerial pentru Pregatirea si Exercitarea Presedintiei Romaniei la Consiliul UE a avut marti, la Palatul Victoria, o noua intalnire de lucru, prezidata de premierul Dancila. Cu acest prilej, a fost aprobat calendarul actualizat al reuniunilor ce vor fi organizate in Romania in cele sase luni de mandat la presedintia Consiliului UE, care cuprinde 239 de evenimente la Bucuresti si in teritoriu, acoperind toate judetele. Romania intra, astfel, in etapa finala a partii organizatorice din cadrul procesului de pregatire a mandatului.