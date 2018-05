Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila, alaturi de mai multi ministri, participa vineri, la Varsovia, la primele consultari interguvernamentale Romania-Polonia din istoria relatiei bilaterale, potrivit Executivului, potrivit unui comunicat al Guvernului.Din delegatia romana vor face parte, alaturi de Viorica…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila participa maine, 25 mai, la Varșovia, la primele consultari interguvernamentale Romania-Polonia din istoria relației bilaterale. Din delegația romana condusa de prim-ministru fac parte Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice…

- Prim-ministrul Romaniei Viorica Dancila participa maine, 25 mai, la Varșovia, la primele consultari interguvernamentale Romania-Polonia din istoria relației bilaterale, anunta Guvernul Romaniei.Din delegația romana condusa de prim-ministru fac parte Ana Birchall, viceprim-ministru pentru implementarea…

- Premierul Viorica Dancila a anunțat joi, in ședința de guvern, ca dupa amiaza va pleca impreuna cu mai mulți miniștri la Varșovia.„In aceasta dupa amiaza, imediat dupa ședința de guvern, voi pleca alaturi de o serie de miniștri pentru a participa pe data de 25 mai la Varșovia la primele consultari…

- In doi ani de cand a preluat puterea, PSD a ajuns deja la al treilea premier. In ultima perioada s-a vorbit despre pregatirea unei noi remanieri printre ministri. Pe lista neagra s-ar afla Mihai Fifor, ministrul Apararii Nationale, Rovana Plumb, ministrul Fondurilor Europene, Orlando Teodorovici, ministrul…

- PSD și-a ales sambata, intr-un congres extraordinar, președintele executiv, secretarul general și 16 vicepreședinți regionali. N-a fost nicio surpriza, iar Viorica Dancila a devenit mana dreapta a lui Liviu Dragnea. Pe regiunea Vest sunt vicepreședinți Mihai Fifor, de la Arad, și Natalia Intotero, din…

- In PSD se fac in acest moment jocurile pentru funcțiile de conducere din partid. Mulți grei actuali ar putea ramane fara funcții. Antena 3 a aflat, pe surse, care este lista de vicepreședinți ce va fi supusa votului congresului de sambata. Fierbere este și in coaliție deoarece, imediat…

- Vizita ministrului Mihai Fifor in Israel Foto MApN Israel. Ministrul apararii nationale Mihai Fifor a discutat cu omologul sau israelian Avigdor Lieberman despre prioritatile Guvernului României în domeniul apararii. Discutiile au fost axate pe intensificarea cooperarii bilaterale în…