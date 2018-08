Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a decis, joi, printr-o Hotarare, numirea in functia de prefect de Constanta a unuia dintre subprefectii judetului, Dumitru Jeaca. Citește și: Un judecator CSM explica de ce OUG propusa de Toader nu se poate aplica in cazul deciziilor definitive: Este o hotarare a CCRPrintr-o…

- Premierul Romaniei, Viorica Dancila a prezentat bilanțul primelor 6 luni de guvernare. Primul ministru a aratat ca masurile aplicate prin intermediul programului de guvernare au produs o creștere substanțiala a veniturilor la bugetul de stat, iar nivelul de absorbție al fondurilor europene a ajuns,…

- Romania a luat de la UE fonduri structurale de 2,8 miliarde de euro, reprezentand doar 12,5% din suma alocata de 22,5 miliarde de euro, de la debutul exercitiului financiar 2014 – 2020, in urma cu patru ani si jumatat. Este un grad de absorbtie sub cel inregistrat in primii patru ani si jumatate ai…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de joi, o hotarare privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detasare in conditiile legii, a functiei publice de prefect al municipiului Bucuresti de catre Speranta Cliseru, se arata intr-un comunicat al Executivului.Totodata, Executivul a hotarat incetarea…

- Situatia proiectelor depuse in cadrul Programului Operational Regional 2014 2020, Axa 4 Sprijinirea dezvoltarii urbane durabile ndash; a constituit tema intalnirii de lucru a premierului Viorica Dancila cu primarii municipiilor resedinta de judet.Prim ministrul Dancila a subliniat ca in luna martie…

- Prim-ministrul Viorica Dancila i-a indemnat, marti, pe primarii municipiilor resedinta de judet sa mentina colaborarea cu institutiile implicate in gestionarea fondurilor europene, astfel incat sa fie identificate barierele intampinate in absorbtia acestor fonduri si sa fie gasite solutiile adecvate.…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de vineri, o ordonanta de urgenta privind stabilirea unor masuri de crestere a absorbtiei fondurilor europene in domeniul mobilitatii urbane si prin care unitatile administrativ-teritoriale pot fi dotate cu mijloace de transport, a anuntat purtatorul de cuvant al Executivului,…

