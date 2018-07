Viorica Dăncilă: Oamenii afectaţi de inundaţii vor primi produse de strictă necesitate şi ajutoare financiare "Am avut o sedinta operativa convocata la Guvern, in care am stabilit masuri pe termen scurt, cat si masuri pe termen mediu si lung. Oamenii au nevoie urgenta de ajutorul nostru, de aceea am convenit sa venim in primul rand cu solutii ce tin de interventia rapida si sunt masuri ce vor fi adoptate in sedinta de Guvern de astazi. Ma refer aici la asigurarea produselor de stricta necesitate - apa, alimente, locuinte mobile pentru cazarea oamenilor ale caror locuinte au fost distruse sau grav afectate. Suntem pregatiti sa punem la dispozitie imediat aceste produse. De asemenea, avem disponibile… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

