Viorica Dancila, o noua gafa in Macedonia: Premierul a inventat cetatenia aromana

- "Imi face o deosebita placere sa fiu astazi la Skopje ca primul prim ministru care viziteaza Republica Macedonia", a spus Viorica Dancila la inceputul declaratiei comune pe care a sustinut-o alaturi de omologul sau macedonean, Zoran Zaev. In acest moment paharul aflat pe pupitrul premierului macedonean…

- "Am abordat subiectul comunitatilor … aaa… republicii… a cetatenilor macedoni (sic!) in Romania, dar si a cetatenilor aromani din Republica Macedonia", a spus Dancila. (Nota redactiei: Formularea corecta este etnici aromani din Republica Macedonia) Ea a mai spus ca in Romania "a fost inaugurata Ziua…

- Controversatul Ivan Savvidis, patronul rus al lui PAOK Salonic, e in mijlocul unui scandal imens pe plan internațional. Fost membru in parlamentul rus și considerat apropiat al regimului Putin, Savvidis este acuzat ca ar fi incercat sa saboteze pactul dintre Macedonia și Grecia privind schimbarea numelui…

- Atletul roman Gabriel Bularda a cucerit medalia de aur in concursul individual al juniorilor, duminica, la Campionatele Europene de alergare montana de la Skopje (Macedonia), potrivit site-ului Federatiei Romane de Atletism. Bularda a fost cronometrat cu timpul de 25 min 45 sec. Ceilalti…

- Macedonia a devenit oficial Macedonia de Nord. Miniștrii de Externe de la Atena și Skopje, Nikos Kotzias și Nikola Dimitrov, au semnat acordul care prevede schimbarea numelui fostei republici Iugoslave.

- O nouE schimbare la nivelul Europei. Una dintre :Eri i"i va schimba numele. Este vorba despre Macedonia. Premierul grec Alexis Tsipras a anuntat cE Atena xi Skopje au ajuns marti la un ''acord'' istoric cu privire la numele Macedoniei, informeazE AFP xi Reuters. Obtinut dupE o disputE de 27 de ani,…

- Romania – Macedonia, barajul pentru calificarea la Campionatul Mondial de handbal masculin 2018. Prima mansa a duelului va avea loc pe 10 iunie, la Skopje (ora 21,30), in timp ce revansa e programata pe 13 iunie, de la ora 18,30, in Sala Sporturilor Horia Demian din Cluj-Napoca. Prezent la ultimele…

- Noul nume ales pentru Macedonia in cadrul acordului cu Grecia va face obiectul unui referendum, a anuntat miercuri, la Skopje, premierul macedonean Zoran Zaev, citat de AFP, informeaza Agerpres.Aceasta chestiune face obiectul unui conflict vechi de un sfert de secol cu Grecia, care contesta…