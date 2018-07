Stiri pe aceeasi tema

- Inca o gafa de proporții a premierului Viorica Dancila. Aflata la Podgorica, in Muntenegru, prim-ministrul a spus in timpul declarației de presa, alaturi de omologul sau, ca se bucura sa fie la Priștina, care insa este capitala Kosovo, stat nerecunoscut de Romania. Translatorul a corectat-o pe Dancila…

- Premierul Viorica Dancila a facut, miercuri, o noua gafa, in timpul declaratiilor comune cu omologul muntenegrean, Dusko Markovic, ea afirmand ca se bucura ca se afla la Pristina, capitala statului Kosovo, desi se afla in capitala Muntenegrului, Podgorica.

- Viorica Dancila a facut miercuri o noua gafa jenanta. Aflata in vizita oficiala in Muntenegru, Dancila a spus, in cadrul conferinței comune cu premierul muntenegrean, ca ii pare bine sa fie la Pristina, capitala Kosovo.Vezi si: Medicii dezvaluie secretul: De ce traiesc femeile mai mult decat…

- Agentia de stiri franceza AFP a publicat un material amplu despre filosoful Mihai Sora, pe care il descriu ca fiind "lumina calauzitoare" a celor care protesteaza de atata timp in Piata Victoriei din Capitala. "Printre multimile de protestatari care ies in strada zilnic impotriva Guvernului…

- Reuniunea Dialogului Strategic Romania - Statele Unite ale Americii, coprezidata de Ana Birchall, vicepremier pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, si Wess Mitchell, asistent al secretarului de stat al SUA, a avut loc marti, la Palatul Victoria, agenda discutiilor incluzand…

- In mediul online se organizeaza zilele acestea un miting de amploare programat pentru luna august. In aceasta data sunt așteptați in Capitala, potrivit paginilor de pe Facebook, in jur de un milion de romani, mulți dintre ei din Diaspora, pentru a protesta impotriva Guvernului. Mesajul postat de mai…

- O infirmiera in varsta de 42 de ani din Bucuresti a lesinat joi, in timpul protestului din Piata Victoriei, aparent din cauza caldurii. Aceasta a fost dusa la Ambulanta si urmeaza sa fie transportata la un spital de urgenta din Capitala. Potrivit organizatorilor, in fata Guvernului protesteaza in jur…