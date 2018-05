Stiri pe aceeasi tema

- Anuntul privind vizita Papei Francisc in Romania va fi facut simultan de Presedintia Romaniei si Vatican, a declarat, vineri, purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti (ARCB), Francisc Dobos. "Nuntiul Apostolic in Romania, E.S. Miguel Maury Buendia, m-a rugat sa fac o precizare…

- Președintele Klaus Iohannis a spus joi, 26 aprilie, la Bacau, ca nu stie ca Guvernul sa fi facut propunerea de ambasador. „Nu am vazut asa ceva, dar nici nu am verificat. O sa intreb la colegi daca exista asa ceva”. Insa, Guvernul a trimis actul cu propunerea de ambasador inca din data de 21 martie.Viorica…

- Arhiepiscopul Miguel Maury Buendia, Nunțiul Apostolic in Romania și Republica Moldova, va efectua, in perioada 20-23 aprilie, o vizita in Eparhia Greco-Catolica de Lugoj. Reprezentantul oficial al Vaticanului va fi intampinat, in seara zilei de vineri, 20 aprilie, de catre PS Alexandru Mesian,…