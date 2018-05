Stiri pe aceeasi tema

- Biroul Permanent a respins, joi, solicitarile USR de a-i invita, in Parlament, pe seful Executivului Viorica Dancila si pe ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, deputatul PSD Georgian Pop.

- Presedintel PNL, Ludovic Orban, a afirmat, miercuri seara, ca in cadrul Comitetului liderilor din Senat, s-a decis, la solicitarea senatorului Serban Nicolae, amanarea pentru data de 9 mai a audierii lui Tudorel Toader, desi ministrul Justitiei a anuntat ca va veni joi la Ora ministrului. "Luni, 23…

- Premierul Viorica Dancila va fi prezenta in plenul Camerei Deputatilor, marti, 3 aprilie. Aceasta a fost chemata sa dea explicatii despre modul in care sunt cheltuiti banii publici, la "Ora prim-ministrului".Initiativa chemarii premierului in Parlament pentru explicatii a apartinut grupului…

- Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a afirmat, marti, ca ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a venit cu supozitii, in timp ce ea a prezentat probe. "In primul rand eu nu sunt aici ca sa va conving pe dumneavoastra, domnule ministru. Dumneavoastra, daca voiati sa fiti convins,…

- O noua misiune de evaluare a Comisiei Europene in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV) va veni in Romania in perioada 14-16 martie, iar ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a solicitat informatii de la comisia juridica privind stadiul proiectelor legislative din acest domeniu, a anuntat…

- „Vreau sa infirm o teza care circula cu viteza luminii de doua zile, si anume ca presedintele nu are alta varianta decat sa o revoce pe sefa DNA, ceea ce este totalmente fals. Evident ca presedintele are, conform Constitutiei si jurisprudentei Curtii, acest atribut de a o revoca sau nu. Este o decizie…

- Intalnire de grad zero la Parlament! Ambasadorul Statelor Unite la Bucuresti, Hans Klemm, are in aceste momente o intalnire cu presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, in biroul acestuia.Intalnirea vine in contextului scandalului urias din justitie pornit dupa difuzarea inregistrarilor…

- Secretarul general-adjunct al PSD, Codrin Ștefanescu, a declarat ca se așteapta ca ministrul Justiției, Tudorel Toader, sa faca „ce trebuie” saptamana viitoare, la prezentarea raportului in Parlament privind activitatea Direcției Naționale Anticorupție.