- Dan Motreanu, șeful de campanie al PNL pentru alegerile prezidențiale, a declarat ca inainte de turul doi Klaus Iohannis nu va participa la o dezbatere. ”Am facut o analiza privind strategia de campanie pentru urmatoarele doua saptamani. Pentru noi este foarte clar ca nu trebuie sa aiba loc dezbateri…

- Vicepresedintele USR, deputatul Iulian Bulai, l-a felicitat pe presedintele Klaus Iohannis pentru rezultatul obtinut si a precizat ca asteapta "cu interes" dezbaterea cu Viorica Dancila.Citește și: Au inviat baronii PSD: Viorica Dancila a defilat in fiefurile roșii. Detaliul care echilibreaza…

- "Noi am facut campanie pentru presedintele Romaniei, am prezentat viziunea presedintelui, proiectul pentru Romania, solutiile pe care le are, am avut ca obiectiv sa obtinem un scor din primul tur de peste 40 la suta si sunt convins, dupa cum arata datele, ca ne-am atins acest obiectiv”, a declarat…

- Dan Barna a avut un mesaj pentru generatia tanara. "Am votat la finalul unui proces la care romanii au inteles care este miza acestor alegeri si care se se implica generatia nascuta dupa 1989. Am venit la vot impreuna cu familia mea, cu parintii mei, cu fratii mei. Mesajul meu este simplu, luati-va…

- Viorica Dancila, intrebata de Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere "OK", a afirmat ca au fost colege timp de noua ani in Parlamentul European, ca o cunoaste foarte bine si ca o apreciaza. "Este un europarlamentar foarte bun. (...). O apreciez si vreau sa mai fac o precizare. (...). Pentru…

- Au mai ramas cateva zile pana pe 10 noiembrie, primul tur de scrutin al alegerilor prezidentiale, iar campania electorala este in plina desfasurare. Candidatul Partidului Social Democrat, Viorica Dancila este convinsa ca va intra in runda finala a prezidentialelor alaturi de Klaus Iohannis.Presedintele…

- Viorica Dancila a precizat ca Romania este favorita pentru ca gigantul Volkswagen sa vina in țara noastra. Totuși, exista piedici de la Bruxelles, unde grupul politic PPE, din care face parte și PNL, susține Bulgaria. „Avem cele mai avantajoase condiții pentru o investiție in Romania, dar,…

- Președintele PSD, Viorica Dancila, candidat la alegerile prezidențiale, i-a lansat din nou lui Klaus Iohannis provocarea sa participe la o dezbatere electorala fața in fața intr-o emisiune televizata.„Domnule Klaus Iohannis, cand imi acceptați invitația la o confruntare 1-1 in fața romanilor?”,…