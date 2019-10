Stiri pe aceeasi tema

- "Incepand cu ora 21:00, ne vedem la TVR 1, la emisiunea electorala "Președinte de votat", moderata de Ionuț Cristache! P.S.: Domnule Klaus Iohannis, cand imi acceptați invitația la o confruntare 1-1 in fața romanilor?", a scris Viorica Dancila, presedintele PSD si candidatul social-democratilor…

- "PSD este, in continuare, cel mai puternic partid din Romania! Suntem mai uniți, mai determinați, mai ambiționați sa luptam pentru pentru victorie, pentru țara și pentru fiecare roman! Am simțit astazi, la evenimentul de lansare a candidaturii doamnei Viorica Dancila, energia celor prezenți…

- "Cred ca mesajul lui Liviu Dragnea adresat parlamentarilor PSD a fost clar si fara alte interpretari: sustineti guvernul! Cu toate fortele! Indiferent de nemultumirile personale! Avem aceasta obligatie in fata milioanelor de romani care ne-au votat. Si nu putem sa cedem tara unor neaveniti care se…

- 'O atmosfera extraordinara la intalnirea de aseara cu reprezentanții comunitații romanești din New York! Ma bucur de fiecare data cand am ocazia sa vorbesc romanilor din diaspora despre lucrurile bune care s-au intamplat de cand au plecat din țara, despre toate motivele de a se intoarce pe care le…

- "Trecerea in neființa a fostului președinte al Franței este o pierdere grea pentru patria sa, pentru ca Jacques Chirac a avut o indelungata și stralucitoare cariera politica in slujba Franței. A fost președinte al republicii, prim-ministru, primar al Parisului și a servit cu cinste interesele cetațenilor…

- Ludovic Orban ii transmite premierului Viorica Dancila ca a strans 237 de semnaturi. ”Mesaj pentru VVD: 237> 233” scrie Ludovic Orban pe Facebook. Mesajul lui Ludovic Orban are peste 110 distribuiri. Premierul se afla in SUA in acest moment. Moțiunea de cenzura…

- Este o victorie imensa pentru Romania, la care a contribuit decisiv Președintele Klaus Iohannis, alaturi de liderii și europarlamentarii PNL care au facut un lobby intens pentru Laura Codruța Kovesi. Partidul Național Liberal, in calitate de membru al PPE, a folosit toate parghiile de influența…

- "Exista zilele acestea o serie intreaga de nemultumiri, de scenarii, toate aparute pe fondul unui dezechilibru de moment pe care iesirea ALDE de la guvernare l-a creat. Vreau sa ofer tuturor garantia ca Guvernul isi va face treaba in continuare, vom asigura o guvernare competenta pana la capat. Sa…