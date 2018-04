Viorica Dancila, mesaj de condoleante pentru familia istoricului Dinu C. Giurescu

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a transmis marti un mesaj de condoleante familiei academicianului Dinu C. Giurescu. "M-a intristat vestea plecarii dintre noi a istoricului si academicianului Dinu C. Giurescu. A plecat un om de cultura de o valoare exceptionala, un mare patriot care si-a dedicat…

- Prim-ministrul, Viorica Dancila, a declarat luni prin intermediul unui comunicat de presa remis STIRIPESURSE.RO ca vestea morții academicianului Dinu C.Giurescu a intristat-o:”M-a intristat vestea plecarii dintre noi a istoricului și academicianului Dinu C. Giurescu. A plecat un om de cultura…

- Familia tanarului de 28 de ani, Tim Bergling, a transmis un mesaj la trei zile dupa decesul DJ-ului in capitala Omanului, Muscat. In comunicatul de presa, familia multumeste fanilor artistului pentru toate comemorarile pe care acestia le-au organizat in intreaga lume in weekendul ce tocmai a trecut.…

- Premierul Viorica Dancila a transmis, vineri, un mesaj în care-si exprima compasiunea si solidaritatea cu familiile românilor morti în accidentul de la uzina chimica din Cehia.

- Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a transmis, pe pagina sa Twitter, un mesaj de incredere și susținere, dupa intalnirea pe care a avut-o prim-ministrul Viorica Dancila, la Bruxelles. Prim-ministrul Viorica Dancila, se afla, marți și miercuri, la Bruxelles unde are serie de intrevederi…

- Platforma Romania 100, condusa de fostul premier Dacian Ciolos afirma ca steagul Uniunii Europenea fost inlaturat din poza oficiala a Guvernului Dancila, remarcand ca acest lucru se intampla in conditiile in care Viorica Dancila a fost europarlamentar, iar Romania se pregateste pentru preluarea presedintiei…

- Cu ocazia numirii sale in funcție, premierul Viorica Dancila a primit o scrisoare de felicitare de la președintele Consiliului European, Donald Tusk. Liderul UE i-a transmis ca Guvernul pe care il conduce are responsabilitatea de a apara valorile europene, iar ”progresele in menținerea statului de drept,…

- Ministerul Afacerilor Externe isi exprima profundul regret fata de trecerea la cele vesnice a unei personalitati de exceptie a Romaniei, istoricul, diplomatul si omul de cultura Neagu Djuvara."Licentiat in istorie la Sorbona in 1937, cu un doctorat in drept 1940 si un doctorat de stat sub conducerea…