- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, va avea miercuri, 12 septembrie 2018, o intrevedere cu prim-ministrul Regatului Țarilor de Jos, Mark Rutte, care efectueaza o vizita de lucru la București. Vizita are loc in perspectiva asumarii de catre țara noastra a Președinției Consiliul Uniunii Europene,…

- Vizita are loc in perspectiva asumarii de catre țara noastra a Președinției Consiliul Uniunii Europene, in primul semestru al anului viitor, și reprezinta totodata prima vizita la București a actualului șef al executivului de la Haga. Relația bilaterala romano-olandeza se intemeiaza pe interese…

- In timpul discursului, sefa Guvernului de la Bucuresti a avut ceva probleme cand s-a referit la cetatenii Republicii Macedonia, numindu-i „macedoni“, nu macedoneni. „Am abordat subiectul comunitatii cetatenilor macedoni in Romania (n.r.- vezi de la minutul 5), dar si a cetatenilor aromani din Republica…

- "Viorica Dancila, zisa si prim-ministru, a citit niste cifre glorioase de pe foaie. Un bilant profesionist in domeniul Sanatatii ar trebui sa plece de la niste indicatori relevanti despre starea de sanatate sau macar de la problemele semnalate de beneficiarii sistemului, pacientii! Realitatea PSD…

- Intalnire a premierului V. Dancila cu comisarul european Gunther Oettinger Întrevederea premierului Viorica Dancila cu comisarul european pentru Buget și Resurse Umane, Günther Oettinger. Foto: gov.ro. Premierul Viorica Dancila a discutat, la Bruxelles, despre obiectivele…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu ar fi amanat sedinta de Guvernul comuna, care ar fi trebuit sa o aiba loc, in luna august, la Bucuresti, alaturi de omologul roman Viorica Dancila, potrivit unui anunt facut pe Twitter de jurnalistul israelian Attila Somfalvi.

- Potrivit unui comunicat al Guvernului, cei doi inalti oficiali au avut un schimb de opinii asupra unor teme de actualitate aflate pe agenda Adunarii Generale a ONU, cel mai important si reprezentativ for multilateral."Prim-ministrul Viorica Dancila s-a referit la cadrul institutional si…

- Premierul Viorica Dancila a efectuat o vizita in Israel, iar in urma acestei intalniri s-a convenit ca Executivul condus de Benjamin Netanyahu va veni in Romania pentru o ședința comuna a Guvernelor din Romania și Israel.Citește și: ULTIMA ORA - Klaus Iohannis, lovitura pentru PSD: ataca la…