- Prezidențiabilul PSD, Viorica Dancila, susține ca, aseara, dupa peste 200 de intrebari a raspuns parțial la intrebarea privind aria cercului și pune greșeala pe seama oboselii. Dancila susține ca s-a uitat la Klaus Iohannis și acesta a preferat sa rada la aceasta intrebare, ori daca știa raspunsul…

- Intr-o postare pe Facebook, oficialii spun ca „Uniunea Europeana are 24 de limbi oficiale. Alaturi de Danemarca, Grecia, Luxemburg, Austria si Suedia, Romania este unul dintre cele 6 state membre UE in care toti elevii din ciclul gimnazial declara ca invata limba engleza". Alaturi de postarea Reprezentantei…