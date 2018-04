Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila provoaca un adevarat cutremur in Guvern. Ea a precizat ca le va cere tututor miniștrilor sa desecretizeze toate protocoalele secrete. Ba mai mult, Dancila a spus ca a cerut Secretariatului General al Guvernului sa desecretizeze Hotararile prin care s-au oferit cladiri catre…

- Andrei-Marius Diamescu a fost numit in functia de consilier de stat in cadrul aparatului propriu de lucru al prim-ministrului, printr-o decizie a premierului Viorica Dancila. Decizia a fost publicata luni in Monitorul Oficial. Diamescu a detinut in 2016 functia de director al…

- Liderul Organizatiei Judetene a Femeilor Social Democrate Suceava, Oana Pintilei, va prelua o functie de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului. Decizia premierului Viorica Dancila prin care Oana Pintilei a fost numita in functia de secretar de stat a fost publicata, ...

- Szep Robert, șef interimar la Garda de Mediu. Robert Szep va exercita atributiile comisarului general, cu rang de secretar de stat, al Garzii Nationale de Mediu, potrivit unei decizii a premierului Viorica Dancila. Fostul comisar general al Garzii Nationale de Mediu, Bogdan Gheorghe Trif, a fost numit…

- Florin Vodita a fost eliberat din functia de secretar de stat in cadrul Secretariatului General al Guvernului printr-o decizie a premierului interimar Mihai Fifor.In decizia publicata marti in Monitorul Oficial se precizeaza ca, totodata, inceteaza si calitatea lui Florin Vodita de conducator…

- Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia cu Uniunea Europeana, este o persoana non-conflictuala si si-a insusit programul de guvernare. "A fost o sedinta de coalitie in care colegii de la PSD ne-au informat despre decizia care a fost adoptata in cadrul…