- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut marți o intrevedere cu președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, cu ocazia vizitei de lucru a oficialului roman la Bruxelles. La intrevedere au participat Frans Timmermans, prim-vice-președinte al CE, și Corina Crețu, comisar european pentru…

- Christian Wigand, purtator de cuvant al Comisiei Europene, a declarat pentru AGERPRES ca presedintele executivului comunitar a incurajat-o pe sefa guvernului roman sa actioneze in favoarea revenirii la un discurs politic normal in Romania, in special in perspectiva preluarii presedintiei Consiliului…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a prezentat, in cadrul unei intrevederi avute marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, ''ultimele evolutii in ceea ce priveste reforma si modificarile din sistemul judiciar'' din Romania. "Prim-ministrul a prezentat ultimele…

- Premierul Viorica Dancila le-a prezentat, la Bruxelles, președintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker și prim-vicepreședintelui CE, Frans Timmermans, ultimele evoluții in ceea ce privește reforma și modificarile din sistemul judiciar și a aratat ca finalizarea MCV e un obiectiv al Guvernului."Prim-ministrul…

- Premierul Viorica Dancila va avea intrevederi marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu comisiarii europeni pentru buget, pentru agricultura si pentru politica regionala.

- Prim-ministrul Viorica Dancila efectueaza, luni si marti, o vizita de lucru la Bruxelles, prilej cu care are programata o intrevedere cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, informeaza un comunicat al Guvernului, transmis AGERPRES. Totodata, premierul Dancila va avea discutii…

- Premierul Viorica Dancila va avea intrevederi marti, la Bruxelles, cu presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, si cu prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, a anuntat CE. Tot saptamana viitoare, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, se va intalni cu comisarul european pe…

- Purtatorul de cuvant al Partidului Popular European, europarlamentarul Siegfried Muresan, dezvaluie ca premierul Viorica Dancila urmeaza sa efectueze o vizita la Bruxelles, desi demersul este tinut secret de Guvern.Vezi și: Top 5 fructe care ajuta ficatul si rinichii "Aflu din programul…