Viorica Dancila a intrat in direct la Antena 3 pentru a nega știrile conform carora premierul s-ar pregati sa demisioneze din fruntea Guvernului.

"Nu demisionez și nici nu am intenția sa demisionez. Este o informație falsa. Cineva care are de gand sa demsioneze nu ar avea un program inarcat și nu ar avea in program puncte din programul de guvernare sau intalniri in perioada urmatoare cu impact pe plan extern. Deci, categoric nu, nu am de gand sa demisionez. Daca aș fi avut un gand in acest sens, aș fi ieșit in public și aș fi spus acest lucru", a declarat Viorica Dancila, la Antena 3,…