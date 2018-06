Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei, ca rezultatul voturilor romanilor trebuie respectat, iar abuzurile din justitie stopate. "Suntem astazi in piata impreuna pentru a spune cateva lucruri esentiale. Rezultatul voturilor romanilor trebuie…

- Premierul Viorica Dancila a afirmat sambata, la mitingul PSD-ALDE din Piata Victoriei, ca abuzurile din justiție trebuie oprite. Premierul și-a rostit discursul, citind de pe foi. „Abuzurile din justiție trebuie oprite. Rezultatul votului romanilor respectat.

- Pregatiri in Teleorman, inainte de mitingul PSD din 9 iunie . Cu o zi inainte de mitingul anuntat din Piata Victoriei, in Alexandria, “capitala” Teleormanului, problemele administrative ale judetului au trecut pe plan secund. Sedinta PSD, cu primarii din regiune, privind organizarea evenimentului a…

- Pregatirile pentru mitingul PSD de sambata sunt pe ultima suta de metri. La sediul central al PSD are loc joi, 7 iunie, o videoconferinta cu sefii de filiale judetene ale partidului.Mitingul PSD are loc sambata, 9 iunie, de la ora 20.00, in Piata Victoriei. Sunt asteptate sute de mii de persoane…

- "Pentru evenimentul care este programat sambata, in cursul zilei si al dupa-amiezii probabil ca unii parlamentari vor dori sa vina la Parlament pentru a se intalni cu o serie de cetateni, ca atare a trebuit, desi mi se pare absolut nenecesar, sa voteze Biroul Permanent utilizarea parcarii sambata…

- Este mobilizare in organizatiile PSD din tara pentru mitingul care va avea loc sambata la Bucuresti, mai multi lideri declarand, marti, ca vor aduce mii de oameni sa protesteze impotriva abuzurilor. Cei mai multi vor pleca din judetul Olt, 10.00 de persoane. Lideri din mai multe organizatii…

- "Noua Lege a salarizarii creste salariile din Sanatate; noul Regulament de sporuri scade sporurile, acordate, oricum, pe langa prevederile din vechile reglementari. Ei bine, ce credeti ca cer sindicalistii, iar unii ziaristi preiau pe nemestecate? Nu cer modificarea Regulamentului care le scade,…