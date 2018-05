Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila: L-am invitat pe Papa in Romania; mi-a raspuns ca va veni la inceputul anului viitor Premierul Viorica Dancila a anuntat ca l-a invitat pe Papa Francisc sa efectueze o vizita in Romania, Suveranul Pontif raspunzand ca ‘la inceputul anului viitor va veni’ in tara noastra. ‘L-am invitat…

- Guvernul saluta celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei Premierul Viorica Dancila. Foto: Agerpres. Guvernul saluta celebrarea Zilei Internationale a Francofoniei, iar premierul Viorica Dancila afirma ca România, care a aderat de 25 de ani la miscarea francofona, este recunoscuta…

- Au aparut primele imagini de la locuința lui Andrei Gheorghe, care a murit la varsta de 56 de ani. Primele cercetari arata ca acesta ar fi suferit un stop cardiorespirator. Poliția a deschis un dosar de moarte suspecta in acest caz. Andrei Gheorghe a murit la varsta de 56 de ani Cine a fost Andrei…

- Omul de afaceri Elan Schwartzenberg a sustinut, intr-un interviu acordat postului de televiziune B1 TV, ca avocatul sau din Israel i-a scris, in 2013, Laurei Codruta Kovesi, spunandu-i ca Elan Schwartzenberg vrea sa revina in Romania. Potrivit omului de afaceri, sefa DNA a refuzat „brutal” audienta.…

- Premierul V. Dancila ii cere ministrului justitiei sa revina rapid in tara Ministrul Justiției, Tudorel Toader (stânga) și deputatul Eugen Nicolicea (dreapta). Foto: Agerpres. Premierul Viorica Dancila a anuntat ca îi va cere ministrului justitiei, Tudorel Toader, aflat în…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, luni, ca ii va cere ministrului Justitiei, Tudorel Toader, sa vina urgent in tara, avand in vedere ultimele informatii din spatiul public, care cer prezenta acestuia la Bucuresti. ”Il voi chema cat de repede posibil sa vina in Romania. Avand in vedere ultimele informatii…