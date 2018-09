Stiri pe aceeasi tema

- Renuntarea la serviciile SPP în favoarea Jandarmeriei constituie principalul motivul pentru care premierul Viorica Dancila a ratat întâlnirea cu președintele Comisiei Europene Jean-Claude Juncker.

- Traian Basescu a comentat, la TVR 1, informația ca Viorica Dancila nu s-a intalnit cu Jean-Claude Jucnker, pe Aeroportul Baneasa, din cauza ca șeful Comisiei Europene a aterizat mai devreme și a fost dus de SPP la hotel. Opinia lui Basescu e ca premierul a greșit cand a renunțat la paza SPP.”SPP-ului…

- Viorica Dancila a afirmat ca le-a transmis presedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker si prim-vicepresedintelui CE, Frans Timmermans, ca doar in sapte state europene exista infractiunea de abuz in serviciu si ca modificarea Codurilor penale respecta statul de drept in Romania.