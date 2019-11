Stiri pe aceeasi tema

- Eschivele lui Klaus Iohannis pe tema unei dezbateri directe cu Viorica Dancila pot avea ca efect o demobilizare a electoratului presedintelui in exercitiu, precum si un castig de imagine pentru candidatul PSD, sustin specialistii pentru „Adevarul”. Insa fuga de confruntare nu-l poate afecta decisiv…

- Incaltat cu papuci, Dan Barna a primit o echipa de filmare la el acasa duminica, in ziua votului, pentru a lasa oamenii sa-l vada si in intimitatea familiei. Liderul USR se spala pe dinti, isi face pantofii cu crema, sta la micul dejun alaturi de familie si discuta despre emotia alegerilor.…

- Premierul Ludovic Orban a declarat luni ca pe liberali ii preocupa „mai puțin” scrisorile trimise de PSD și mai mult „comunicarea cu cetațenii romani” și ca vor discuta daca dau curs invitației unei dezbateri unu la unu intre candidatul lor, Klaus Iohannis și candidatul PSD Viorica Dancila.„Ne…

- Candidatul PSD la alegerile prezidentiale, Viorica Dancila, a explicat duminica seara pentru STIRIPESURSE.RO, dupa inchiderea urnelor in primul tur, cum vede finala in care il va infrunta pe Klaus Iohannis, presedintele in functie.Stiripesurse.ro: Ce v-a deranjat cel mai mult in campanie?…

- Candidatul PNL, Klaus Iohannis, a obtinut, in Prahova, cele mai multe voturi, 125.919, ceea ce reprezinta 38,70%, urmat de candidatul PSD Viorica Dancila, cu 74.731 voturi, ceea ce inseamna 22,97% din totalul voturilor valabil exprimate, conform datelor finale publicate de AEP. Pe locul trei s-a…

- Candidatul PSD la alegerile prezidențiale, Viorica Dancila, a declarat, dupa aflarea rezultatelor exit poll, ca dorește sa i se alature cat mai mulți romani. Dancila intra in turul doi, alaturi de Klaus Iohannis, potrivit primelor rezultate exit poll, ce nu țin deocamdata cont și de situația voturilor…

- Candidatul PMP la alegerile prezidentiale, Theodor Paleologu, a declarat, luni seara, ca ”este inacceptabil” sa traim mereu sub santajul suspendarii presedintelui, iar discursul premierului demis, Viorica Dancila, despre suspendarea presedintelui Klaus Iohannis este de o ”stupizenie absoluta”.