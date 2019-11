Viorica Dăncilă: Iohannis, discurs extremist. Lucrează împotriva românilor "Avem un presedinte care lucreaza impotriva romanilor. Singurul lucru pe care presedintele il clameaza in mod obsesiv este ‘sa dispara PSD’. Acest discurs extremist si periculos. Sa dispara si pensionarii, domnule Iohannis? Si bolnavii care au nevoie de spitale? Si angajatii la stat? Sa dispara si salariul minim, si agricultorii, ca sa nu mai fie nevoie de subventii sau irigatii? Daca ne uitam in programul guvernului dumneavoastra, asta vedem. Ca veti abandona cresterile de pensii si salarii prevazute de noi, veti comasa spitale, vreti sa modificati Legea salarizarii asa incat sa reduceti… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

