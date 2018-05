Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, o invita marți, de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, pe premierul Viorica Dancila, pentru consultari pe teme de politica externa, ce vizeaza inclusiv problematica relocarii ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim.

- Presedintele Klaus Iohannis o invita pentru ziua de marti pe Viorica Dancila la consultari la Palatul Cotroceni, tema fiind relocarea ambasadei din Israel la Ierusalim. Premierul Viorica Dancila a confirmat, luni, pentru MEDIAFAX ca va onora invitatia presedintelui Klaus Iohannis de a discuta probleme…

- Presedintele Klaus Iohannis l-a invitat marti, la Palatul Cotroceni, pe ministrul de Externe, Teodor Melescanu, pentru a explica de ce Romania a blocat o initiativa a Uniunii Europene care critica relocarea ambasadei Statelor Unite la Ierusalim. Potrivit Constitutiei, presedintele Iohannis este titularul…

- Premierul Viorica Dancila se va afla, doua zile, in vizita oficiala in Israel. Anunțul Guvernului a venit abia in preziua plecarii și in plina controversa legata de anunțul lui Liviu Dragnea privind mutarea ambasadei romane de la Tel Aviv la Iersualim.

- Ministerul de Externe reactioneaza in legatura cu mutarea ambasadei Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim si anunta ca a fost lansat un proces de analiza si evaluare, iar procesul cuprinde si analiza interinstitutionala, dupa ce presedintele Klaus Iohannis spune ca nu a fost consultat.