Premierul Viorica Dancila a fost invitata pe 20 iunie in plenul comun al Parlamentului pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire pentru preluarea de catre Romania a Presedintiei semestriale a Consiliului Uniunii Europene in ianuarie 2019.



Birourile permanente reunite ale Senatului si Camerei Deputatilor au decis miercuri sa o invite pe Viorica Dancila pe 20 iunie, incepand cu ora 13,00, in plenul comun, pentru a prezenta stadiul procesului de pregatire si temele de interes care vor sta la baza programului de lucru al Presedintiei Romaniei la Consiliul Uniunii Europene. AGERPRES/(AS…