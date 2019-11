Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PSD, Viorica Dancila, afirma ca nu a luat legatura cu Liviu Dragnea în ziua în care acesta ar fi iesit din închisoare, în baza unei învoiri, scrie Agerpres.Prezenta, sâmbata, în localitatea aradeana Pâncota, Viorica Dancila a fost…

- Presedintele PSD, prim-ministrul Viorica Dancila, a sustinut joi, la Pitesti, ca "toti barbatii din Romania si-au gasit tinta perfecta - premierul Romaniei", facand referire la Liviu Dragnea.Intrebata cum comenteaza faptul ca Liviu Dragnea contesta in instanta actuala presedintie a PSD, Viorica…

- ”Liviu Dragnea a inregistrat un apel la o acțiune in care da in judecata PSD. Ați fost inștiințata de aceasta acțiune in instanța facuta de fostul președinte al PSD?” a fost intrebata Viorica Dancila. Premierul a raspuns: ”Nu știu inca de aceasta acțiune pe care a intreprins-o dumnealui,…

- Intrebata daca liderul ALDE, Calin Popescu Tariceanu nu cere prea mult de la PSD, Viorica Dancila a raspuns doar ”nu”. Premierul a mai afirmat ca ”intotdeauna trebuie sa existe dialog și negociere”. Totodata, Viorica Dancila susține ca ”nu se rupe coaliția”.