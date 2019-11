Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila a fost intrebata, la dezbaterea pe care a organizat-o marți la Palatul Parlamentului, daca Liviu Dragnea a fost un om bun sau rau pentru Romania. Candidatul PSD la alegerile prezidențiale a raspuns printr-o alta intrebare: „Care considerati ca este mai nociv? Basescu sau Iohannis?” Care…

- Candidatul PSD la președinția Romaniei, Viorica Dancila, a declarat luni ca dat meditatii gratuite la matematica, pe vremea cand era profesoara. “Am dat meditatii, dar copiilor unor prieteni, la matematica, dar niciodata ca sa cer bani, din dorinta de a-mi ajuta prietenii, de a ajuta copiii prietenilor…

- Viorica Dancila a fost intrebata in direct la Romania TV in emisiunea lui Victor Ciutacu daca Adina Valean este o propunere ”ok” pentru postul de comisar european din partea Romaniei. ”Strict ca persoana fizica o apreciez pe Adina Valean, am fost colege, este un europarlamentar foarte bun.”,…

- Viorica Dancila a fost intrebata daca isi va da demisia din fruntea Guvernului in cazul in care motiunea de cenzura va trece si ce se intampla in functei de rezultatul alegerilor parlamentare. "Depinde de procentul la care reusesc sa ducem partidul. Am preluat partidul la 22%, un scor foarte…

- Intrebata daca isi va da demisia din functia de prim-ministru in eventualitatea in care motiunea de cenzura va trece, Viorica Dancila a declarat: Nu! Repet. Aceasta motiune nu va trece. Daca luam scenariul ca trece motiunea ne vom continua lupta si vom urmari ce va face fiecare guvern. Eu sunt un…

- Intrebata daca ia in calcul sa-l suspende pe Klaus Iohannis, Viorica Dancila a declarat: "Nu. Nu exista aceasta varianta. De fapt nici nu putem face acest lucru cu sase luni inainte de alegeri stiti foarte bine ca nu putem face acest lucru. Din punctul meu de vedere, in conditiile in care presedintele…