- "Presedintele este cel care are prioritate sau are suprematie in politica externa, pentru ca asa spune Constitutia. Chiar si tratatele negociate de Guvern sunt ratificate si semnate de presedinte, el semneaza tratatele in numele Romaniei. Mai mult, noi am fost sesizati o data cand se punea problema…

- Presedintele Klaus Iohannis i-a cerut public DEMISIA premierului Dancila, dupa ce a anuntat ca ii retrage increderea pentru ca nu face fata pozitiei de prim-ministru si transforma Guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. Vineri dimineata, premierul Viorica Dancila l-a instiintat pe Klaus Iohannis…

- Presedintele Klaus Iohannis trebuia sa se intalneasca de la ora 11.00, la Palatul Cotroceni, cu Viorica Dancila, insa premierul a anuntat ca nu va veni la intrevederea cu seful statului. Intr-o conferinta de presa, seful statului a declarat ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al…

- "Eu retrag increderea doamnei Dancila. (...) Doamna Dancila nu face fața poziției de Prim-ministru al Romaniei și transforma astfel guvernul intr-o vulnerabilitate pentru Romania. De aceea, solicit public demisia doamnei Dancila din funcția de Prim-ministru al Romaniei", a declarat vineri presedintele…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat vineri ca Viorica Dancila nu face fata pozitiei de prim-ministru al Romaniei si i-a cerut public demisia, spunand ca ii retrage increderea. „Retrag increderea doamnei Dancila. Dupa cum am spus, pe 29 ianuarie Guvernul a fost investit. Au trecut trei luni,…

- UPDATE Guvernul a comunicat la cabinetul presedintelui Klaus Iohannis faptul ca premierul Viorica Dancila nu va veni vineri la Cotroceni, a precizat Administratia Prezidentiala. Preşedintele Klaus Iohannis va susţine vineri o declaraţie de presă la Palatul Cotroceni, în jurul…