- Premierul Viorica Dancila și ministrul de Externe Teodor Meleșcanu au ajuns la Cotroceni, acolo unde vor avea o intalnire cu președintele Klaus Iohannis, pe tema politicii externe, inclusiv a relocarii ambasadei Romaniei in Israel.Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o marti la Cotroceni…

- Presedintele Klaus Iohannis a invitat-o marti la Cotroceni pe premierul Viorica Dancila pentru consultari pe tema politicii externe, inclusiv a relocarii ambasadei Romaniei in Israel, seful statului precizand ca Dancila poate fi insotita de ministrii de resort. Initiativa sefului statului vine in contextul…

- In invitatia transmisa de Klaus Iohannis se arata ca: "avand in vedere opiniile exprimate de Guvern in legatura cu evolutii recente din politica externa, in temeiul dispozitiilor art. 86 din Constitutie, va invit pentru consultari in data de 15 mai a.c., ora 11:00, la Palatul Cotroceni. Consultarile…

- Ministrul de Externe Teodor Melescanu a explicat, in Comisia de Politica Externa, situatia memorandumului privind mutarea ambasadei din Israel, sustinand ca a invitat, dupa aprobarea memorandumului, si Administratia Prezidentiala la consultari, dar institutia a preferat ii sa amane.

- 'Scandal politic la Bucuresti, dupa ideea Guvernului de a muta ambasada Romaniei de la Tel Aviv la Ierusalim' - scrie presa internationala. Ziaristii evoca declaratia presedintelui Klaus Iohannis, care a cerut demisia premierului Viorica Dancila.

- Decizia Guvernului Dancila de a incepe procedura de mutare a ambasadei Romaniei din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim e contestata de Klaus Iohannis, care subliniaza ca ar reprezenta o incalcare a dreptului international. De asemenea, si specialistii consultati de „Adevarul“ considera ca ideea mutarii…

- Premierul Viorica Dancila a recunoscut vineri ca nu i-a raspuns presedintelui Klaus Iohannis la telefon, in contextul anuntului privind mutarea ambasadei Romaniei din Israel la Ierusalim, deoarece era la Simfonia Lalelelor, dar ulterior a avut o discutie cu seful statului. "Da, initial…

- Premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii, Lia Olguța Vasilescu, au fost chemate de președintele Klaus Iohannis la Palatul Cotroceni.Președinția a anunțat o întâlnire surprinzatoare pentru marți, 3 aprilie, de la ora 12.00, cu premierul Viorica Dancila și ministrul Muncii,…