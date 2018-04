Stiri pe aceeasi tema

- Viorica Dancila neaga zvonuirile potrivit carora ar vrea sa iși dea demisia din funcția de premier al Romaniei. Nici liderul PSD, Liviu Dragnea, nu ia in calcul o eventuala demisiei a șefei Guvernului. Viorica Dancila prezinta luni, in ședința conducerii PSD, bilanțul guvernarii . Intrebata de jurnaliști,…

- Premierul Viorica Dancila a negat, luni, ca ar demisiona din functia de prim-ministru. Intrebata de jurnalisti daca isi va da demisia din functia de premier, asa cum s-a vehiculat in presa in ultimele ore, Viorica Dancila a spus: "Nici vorba de asa ceva". Premierul a intrat…

- Prim-ministrul Viorica Dancila va prezenta, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD de luni, primul bilant al Guvernului, potrivit unui anunt al liderului partidului, Liviu Dragnea. Sedinta va avea loc la Parlament, de la ora 11.00

- Dancila, semnal de susținere pentru Dragnea: Intotdeauna presedintele partidului a candidat pentru presedintia Romaniei, a spus premierul, intr-o emisiune la Romania TV. Aceasta spune ca este nevoie de o dezbatere in interiorul partidului, privind alegerile de la sfarșitul lui 2019, dar precizeaza ca…

- Premierul desemnat Viorica Dancila a anuntat, vineri, ca în noul Guvern vor fi si nume noi, dar si ministri din vechiul Cabinet. "Am participat la evaluarea, analiza propunerilor privind viitorul Cabinet PSD-ALDE. Împreuna cu liderii PSD-ALDE am evaluat propunerile facute…

- Social-democratii au nominalizat-o in sedinta Comitetului Executiv National de marti pe Viorica Dancila pentru functia de prim-ministru. Opozitia sustine alegeri anticipate. De menționat ca, in aceste momente, Klaus Iohannis se consulta cu partidele si formatiunile reprezentate in Parlament,…

- ALDE este de acord cu propunerea PSD ca Viorica Dancila sa preia functia de premier, a declarat, marti, la Parlament, vicepresedintele ALDE Teodor Melescanu dupa intalnirea cu presedintele PSD, Liviu Dragnea. Melescanu a spus despre Dancila ca detine experienta in ceea ce priveste relatia…

- Europarlamentarul PSD Viorica Dancila a precizat, marti, dupa ce a fost propusa de CExN al PSD pentru functia premier, ca are experienta necesara pentru a prelua aceasta functie, ea mentionand ca nu trebuie sa-i dezamageasca pe colegii sai, care au avut incredere in ea. „Daca colegii au…