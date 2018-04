Stiri pe aceeasi tema

- IMPARDONABIL!!! Premierul Viorica Dancila a vorbit, joi, 12 aprilie, la inceputul sedintei de Guvern, despre modernizarea stadionului Giulesti in perspectiva CampionatuluI European de fotbal din 2020. citind textul de pe laptop, Viorica Dancila a pronuntat la modul cel mai serios „douazeci-douazeci“.…

- Presedintele Klaus Iohannis a precizat ca a avut astazi o intalnire cu premierul Viorica Dancila si cu presedintele PSD, Liviu Dragnea, despre colaborarea sa cu noul Guvern, unul dintre subiecte fiind despre justitie. Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi seara, ca in urmatoarele zile…

- „Cred ca nu trebuie sa avem o discutie prin telefon, il astept pe domnul ministru Toader si maine vom avea o discutie", a precizat premierul Viorica Dancila miercuri seara, potrivit Medidafax. Dancila a precizat ca se va intalni cu Toader inainte de sedinta de Guvern, care este anuntata pentru…

- PSD se reuneste, miercuri, in sedinta Comitetului Executiv National (CExN), iar potrivit liderului partidului, Liviu Dragnea, va fi facuta evaluarea activitatii secretarilor de stat. Sedinta CExN are loc in contextul scandalului provocat de acuzatiile la adresa DNA, iar vicepremierul Paul Stanescu afirma,…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, era ultimul membru al Cabinetului Dancila care nu renunțase la protecția SPP, asta deși toți miniștrii, in frunte cu Viorica Dancila luasera aceasta decizie. Citește și: Klaus Iohannis, mesaj de la Bruxelles pe legile justiției: avertisment pentru PSD-ALDE…

- În noul cabinet condus de Viorica Dancila vor fi si nume noi, dar se vor regasi si o parte din vechii ministri care au performat, a declarat la Realitatea TV secretarul general-adjunct al PSD.