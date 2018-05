Stiri pe aceeasi tema

- La finalul ședinței Biroului Permanent Național al PSD, premierul Viorica Dancila a spus, raspunzand intrebarilor jurnaliștilor, ca legile parteneriatului public-privat si a achizitiilor publice vor fi adoptate in cel mai scurt timp posibil.

- Mesaj dur transmis de presedintele PSD Liviu Dragnea pentru ministrii din cabinetul Viorica Dancila. Dupa ce a declarat ca Legea achizitiilor publice trebuie modificata cu celeritate pentru ca de ani buni de zile diversi functionari din institutii blocheaza proiecte de anvergura pe care guvernele…

- Premierul Viorica Dancila a anuntat luni ca, in cel mai scurt timp, vor fi adoptate legile parteneriatului public-privat si a achizitiilor publice. "In cel mai scurt timp, prima va fi Legea parteneriatului public-privat si apoi Legea achizitiilor, care, dupa cum stiti, se afla in transparenta.…

- Prim-ministrul Viorica Dancila a enumerat, luni seara, printre prioritatile Guvernului pentru trimestrul al doilea al acestui an, Legea achizitiilor publice, Legea parteneriatului public-privat, infiintarea Casei de Comert a Romaniei, instituirea schemei de ajutor de stat privind acordarea de imprumuturi…

- Ministrul Dezvoltarii Regionale, Paul Stanescu, a anuntat ca Guvernul urmeaza sa modifice in aceasta luna legea achizitiilor publice prin Ordonanta de Urgenta, vicepresedintele PSD Robert Negoita propunand infiintarea unei structuri centralizate pentru organizarea licitatiilor.

- Presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, a declarat, joi, ca actuala lege a achizitiilor publice ingreuneaza "ingrozitor" absorbtia de fonduri europene si a precizat ca tara noastra are un isotric bun in absorbtia fondurilor si "nu este o tara care sa se fi remarcat negativ din fericire in utilizarea…