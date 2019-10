Stiri pe aceeasi tema

- Anterior, barbatul i-a reprosat Vioricai Dancila ca a indatorat Romania, iar aceasta l-a "linistit" spunandu-i ca Guvernul PSD "a adus Romania la cel mai mic grad de indatorare" si ca "unele televiziuni nu verifica informatiile care apar si sunt oameni care vor sa aduca un prejudiciu tarii". Barbatul,…

- Viorica Dancila, premierul demis al Romaniei și candidata la alegerile prezidențiale, a fost refuzata categoric de un locuitor al comunei Buciumi, județul Salaj, cand i-a propus sa faca o fotografie cu ea, potrivit Zalau 24. Inițial, cei doi au avut o scurta discuție pe teme economice, pe parcursul…

- Viorica Dancila a mers joi intr-o vizita electorala in comuna Buciumi, judetul Salaj. Aici, premierul demis a intrat in vorba cu un localnic care a acuzat imprumuturile facute de Guvern, moment in care Dancila a inceput sa explice ca gradul de indatorare al tarii a scazut. La final, aceasta i-a propus…

- Premierul demis Viorica Dancila a dezmintit, joi, la Oradea, informatiile aparute in mass-media privind respingerea, pentru a treia oara, a propunerii Guvernului pentru postul de comisar european. "Nu a fost inca respins comisarul european. Eu am primit o scrisoare din partea presedintelui CE, Ursula…

- Candidatul PSD la președenția Romaniei, Viorica Dancila a facut in aceasta dimineața o vizita electorala in municipiul Dej. Viorica Dancila a aterizat dimineața, in jurul orei 08:15, pe Aeroportul Internațional „Avram Iancu” Cluj și, dupa o scurta intalnire cu sindicaliștii aeroportului, s-a indreptat…

- In plina campanie electorala pentru prezidențiale, Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța, a postat pe Facebook mai multe fotografii in care apar 51 de copii de la Centrul de Plasament „Micul Rotterdam” din Constanța, alaturi de mai mulți politicieni, printre care și premierul demis…

- Campania electorala o va aduce, marti, la Cluj-Napoca, pe candidata la presedintie a PSD, Viorica Dancila. Premierul demis si fostul ministru al Agriculturii, Petre Daea, se vor intalni cu fermierii clujeni simpatizanti ai PSD. Exista pericolul ca vizita sa fie anulata in ultimul moment, cum s-a intamplat…

- Presedintele organizatiei judetene a PSD Giurgiu, senatorul Niculae Badalau, a declarat vineri, presei, ca vrea o campanie electorala civilizata, fara atacuri la persoana, si este convins ca Viorica Dancila va castiga, la alegerile prezidentiale, in judetul Giurgiu. "Ne ocupam de campania…